Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında bu sezon çıktığı 24 müsabakada 11 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 13 maçtan da mağlup ayrıldı.

Real Madrid ise 13 galibiyet, 11 yenilgi yaşadı.

AVRUPA'DA 861. RANDEVU

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 861. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 860 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 613. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 612 müsabakanın 326'sını kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan mücadelelerin 16'sını lacivert-beyazlılar, 29'unu İspanya temsilcisi kazandı.