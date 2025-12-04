İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes bugün sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

4 Aralık 2025 Perşembe 09:19
Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç, saat 20.15'te başlayacak.

Organizasyonda çıktığı 13 müsabakanın 5'ini kazanan, 8'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 15. girdi.

Euroleague'de 7 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, 10. basamakta yer aldı.

Monaco (Fransa) karşısında son maçta yaşadığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran lacivert-beyazlı takım, karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.

AVRUPA KUPALARINDA 889. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 889. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 888 karşılaşmada 499 galibiyet, 389 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Real Madrid'i mağlup etmesi halinde 3 kupa kazandığı Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

Lacivert-beyazlılar, 2001-02 sezonundan bu yana katıldığı Euroleague'de ise 641. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 640 müsabakanın 342'sini kazanırken 298'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

