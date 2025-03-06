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Spor

Anadolu Efes'in konuğu Virtus Segafredo Bologna

HY Avrupa Ligi'nin 28. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.

AA6 Mart 2025 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in konuğu Virtus Segafredo Bologna
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon çıktığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 12. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan ve 20'sinden mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 16. basamakta yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA AVRUPA LİGİ'NDEKİ 9. MAÇ

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna ile THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek.

Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta taraflar, 4'er galibiyet elde etti.

Sezonun ilk haftasında İtalya'daki mücadele, Anadolu Efes'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.

AVRUPA'DA 864. RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarında 864. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 863 karşılaşmada 485 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 616. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 615 maçın 328'ini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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