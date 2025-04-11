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Spor

Anadolu Efes'in play-off bileti için kritik maçı: Zalgiris

THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında Zalgiris'i konuk edecek. Temsilcimiz, mücadeleyi kazanması halinde doğrudan play-off bileti alacak.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 08:09 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in play-off bileti için kritik maçı: Zalgiris
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 34. ve son haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 33 maçın 19'unu kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 5. sırada girdi.

EuroLeague'de oynadığı son 7 mücadeleyi kazanan lacivert-beyazlılar, Zalgiris'i mağlup etmesi halinde normal sezonu ilk 6'da tamamlayacak ve doğrudan play-off bileti alacak.

Anadolu Efes'in Litvanya ekibine yenilmesi durumunda ise diğer müsabakaların sonuçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.

Organizasyonda hiçbir iddiası bulunmayan Zalgiris ise 15 galibiyet ve 18 mağlubiyet sonucunda 13. basamakta yer aldı.

AVRUPA'DA 870. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris karşısında Avrupa kupalarında 870. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 869 karşılaşmada 491 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 622. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 621 maçın 334'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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