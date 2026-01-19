İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2786
  • EURO
    50,3748
  • ALTIN
    6493.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Anadolu Efes'in rakibi Hapoel IBI

EuroLeague'in 23. haftasında Anadolu Efes, yarın İsrail takımı Hapoel IBI ile kozlarını paylaşacak.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in rakibi Hapoel IBI
ABONE OL

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında Anadolu Efes, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail takımı Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

Arena 8888'de oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde son 6 maçını kaybeden Anadolu Efes, İsrail ekibini mağlup ederek kötü gidişini sonlandırmayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlılar, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 16 yenilgi yaşayarak averajla 18. sırada yer aldı.

Organizasyonda bir maçı eksik lider Hapoel IBI ise 21 karşılaşmada 15 galibiyet alırken, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya ilk sırada giriş yaptı.

İKİ TAKIM ARASINDA 2. MAÇ

Anadolu Efes ile Hapoel IBI, Avrupa Ligi'nde 2. kez karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'in 2. haftasında Karadağ'da karşılaştığı Hapoel IBI'ye 87-81 mağlup olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 898. RANDEVU

Anadolu Efes, Hapoel IBI mücadelesiyle Avrupa kupalarında 898. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 897 karşılaşmada 500 galibiyet, 397 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 650. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 649 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 306'sında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.