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Spor

Anadolu Efes'in rakibi Valencia

THY EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, evinde Valencia Basket'i konuk edecek. Müsabaka TSİ. 20.30'da başlayacak.

20 Ekim 2023 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in rakibi Valencia
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THY EuroLeague'in 4. haftasında Erdem Can'ın ekibi Anadolu Efes ile Alex Mumbru'nun yönetimindeki Valencia karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanancak mücadele saat 20:30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Sezonun ilk 3 maçından 2 mağlubiyet, 1 galibiyet çıkaran Anadolu Efes; ligin ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya 91-84, ikinci haftasında ise evinde Real Madrid'e 103-80 mağlup oldu. 3. haftada evinde ASVEL'i konuk eden Anadolu Efes, bu maçtan 89-84 galip ayrıldı.

Valencia ise sezona fırtına gibi başlayan ekiplerden biri. THY EuroLeague'in ilk 3 haftasından 3 galibiyet çıkaran Valencia, tümünü evinde oynadığ maçlarda; Monaco'yu 70-65, Fenerbahçe Beko'yu 77-74 ve Maccabi Tel Aviv'i 75-66 mağlup etti.

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