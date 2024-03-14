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Spor

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi LDLC ASVEL

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde yarın Fransız ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

AA14 Mart 2024 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi LDLC ASVEL
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta karşılaşmasında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL ekibiyle mücadele edecek.

LDLC Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, toplam 12 galibiyetle 13. sırada bulunuyor.

Fransız ekibi ise bu sezon 28 maçta aldığı 6 galibiyetle 17. sırada yer alıyor.

Taraflar arasında İstanbul'da oynanan maç Anadolu Efes'in 89-84 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

AVRUPA'DA 830. RANDEVU

Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarında 830. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 829 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 582. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 581 mücadelenin 310'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 271'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında bu ligde oynanan son 11 maçta lacivert-beyazlıların sadece bir mağlubiyeti bulunuyor.

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