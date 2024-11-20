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Spor

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu Paris Basketbol

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransız ekibi Paris Basketbol ile kozlarını paylaşacak.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu Paris Basketbol
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 847. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.

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