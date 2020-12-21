Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, Barcelona'yı mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, averajla 10. sırada yer alıyor.
Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 4'ünü kaybeden Barcelona ise ikinci basamakta bulunuyor.
Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 702. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 701 karşılaşmada 395 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 454. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 453 karşılaşmada 238 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.