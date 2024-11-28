Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi LDLC ASVEL

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.
Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor.
Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 8 yenilgiyle 16. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DA 848. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 848. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 369 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 600. müsabakasını yapacak.
Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 599 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 278'inden mağlup ayrıldı.