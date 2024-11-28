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Spor

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi LDLC ASVEL

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Fransız ekibi LDLC ASVEL ile kozlarını paylaşacak.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi LDLC ASVEL
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor.

Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 8 yenilgiyle 16. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 848. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 848. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 369 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 600. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 599 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 278'inden mağlup ayrıldı.

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