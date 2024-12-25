İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2024 Çarşamba / 24 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2755
  • EURO
    36,7356
  • ALTIN
    2967.91
  • BIST100
    9841.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Monaco
Spor

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Monaco

HY Avrupa Ligi'nin 18. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yla karşı karşıya gelecek.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Monaco
ABONE OL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşacak.

Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 7. sırada yer aldı.

Ligde 11 galibiyet ve 6 mağlubiyete sahip Monaco ise ikinci sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM, 8. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Anadolu Efes ile Monaco, Avrupa Ligi'nde 8. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes 3 galibiyet aldı.

AVRUPA'DA 854. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 854. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 853 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 606. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 605 maçın 325'ini kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.