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Spor

Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Igor Kokoskov oldu

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes başantrenörlük görevine Igor Kokoskov getirildiğini duyurdu.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Igor Kokoskov oldu
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Igor Kokoskov getirildi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2023'ten bu yana Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük yapan 53 yaşındaki Sırp çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Igor Kokoskov, Türkiye'de ikinci kez görev alacak. Kokoskov, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti.

Gürcistan, Slovenya ve Sırbistan milli takımları ile NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Igor Kokoskov, 2000 yılından bu yana birçok NBA temsilcisinin teknik ekibinde de yer aldı.

Slovenya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 53 yaşındaki başantrenör yönetiminde İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

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