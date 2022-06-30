Anadolu Efes'te ayrılık

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu kadromuzda yer alan Filip Petrusev'e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



Geride kalan sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 maça çıkan 22 yaşındaki forvet oyuncusu, 22 dakika 39 saniye ortalamayla sahada kaldı. 15,15 sayı ortalaması yakalayan Petrusev 6,15 ribaunt ve bir asist ortalamalarıyla mücadele etti.

THY Avrupa Ligi'nde ise 22 karşılaşmada ortalama 9 dakika 18 saniye süre yakalayan Petrusev 5,2 sayı, 1,6 ribaunt ve 0,5 asist ortalamalarıyla oynadı