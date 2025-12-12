Anadolu Efes, başantrenörlük görevine tecrübeli İspanyol koç Pablo Laso'yu getirdiğini resmen duyurdu. Lacivert-beyazlı kulüp, Laso'yu Türkiye Basketbol Federasyonu listesine ekletti.

Anadolu Efes, Igor Kokoskov ile yollarını ayırmış, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın çalışmalarını Radovan Trifunovic devam ettirmişti.

Lacivert-beyazlılar ligde oynadığı son 4 maçta mağlup olurken EuroLeague'de ise 15 maçta sadece 5 galibiyet alabilmişti.

KARİYERİ

EuroLeague'in tecrübeli başantrenörlerinden olan Laso, 2011'den 2022'ye kadar uzun bir süre Real Madrid'i çalıştırdı.

58 yaşındaki teknik adam, 2015 ve 2018'de hem EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı hem de yılın başantrenörü seçildi.

5 İspanya Ligi ve 6 İspanya Kupası şampiyonluğu bulunan Laso'nun Real Madrid sonrası adresi Bayern Münih oldu. Almanya'da bir yıl çalıştıktan sonra son olarak geçtiğimiz sezon Baskonia'nın başında yer alıyordu.