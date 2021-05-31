31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:11 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:23

Karşılaşma sonrası ilk olarak Türkçe konuşacağını belirten Ergin Ataman "Ciddi değilim. Türkçe konuşacağım. Tüm Türkiye bizi izliyor. Bu kupa size armağan olsun! Kazanacağız dedik aldık bu kupayı!" dedi.

Sözlerine devam eden Ergin Ataman "Yapabileceğimizi biliyorduk. Ritmimizi bulduk. Shane Larkin, en iyi oyunculardan biri. Micic ile birlikte onun maçıydı. Herkese tebrikler ama Larkin, yarı finalde iyi oynayamadı ama finalde Micic ile birlikte maçı kazandı. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ergin Ataman geçen sezona gönderme yaparak "Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen sezonun ve bu sezonun kupasını. Bertomeu ile konuşacağım şimdi." ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ



Anadolu Efes ile Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu olan başantrenör Ergin Ataman böylece tarihe geçti. Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk antrenör unvanını aldı.

Ergin Ataman ayrıca Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague'i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdırdı.