27 Kasım 2025 Perşembe
  • Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi sona erdi
Spor

Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi sona erdi

Anadolu Efes, Sırp başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu.

27 Kasım 2025 Perşembe 12:19
Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi sona erdi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoskov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz." denildi.

Ayrıca açıklamada, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdüreceği aktarıldı.

Kokoskov, Anadolu Efes ile 22 maçta 11 mağlubiyet yaşadı.

