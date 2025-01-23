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Spor

Anadolu Efes'te Justus Hollatz ile yollar ayrıldı

THY Euroleague ekiplerinden Anadolu Efes, 23 yaşındaki Alman yıldız Justus Hollatz ile yollarının ayrıldğını açıkladı.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 20:01 - Güncelleme:
Anadolu Efes'te Justus Hollatz ile yollar ayrıldı
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THY Euroleague ekiplerinden Anadolu Efes, 23 yaşındaki Alman yıldız Justus Hollatz ile yollarının ayrıldğını açıkladı.

Bir başka Euroleague ekibi Bayern Münih ise, Anadolu Efes ile yollarını ayıran Hollatz ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Justus Hollatz, Anadolu Efes forması ile 2024-25 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

ANADOLU EFES, GEÇEN SEZON KADROSUNA KATMIŞTI

Alman milli takımında da forma giyen oyuncu geçtiğimiz yıl sezon başında Anadolu Efes, Cedevita Olimpija'dam kiralamış sezon sonunda da bonservisini almıştı.

BU SEZON EUROLEAGUE'DE 11 MAÇ

Bu sezon EuroLeague'de 11 maça çıkan 1.95'lik oyun kurucu; 0.7 sayı, 0.7 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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