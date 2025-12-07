Anadolu Efes'te kabus devam ediyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes ile Aliağa Petkim Spor karşı karşıya geldi. EuroLeague'de ve yerel ligde zor bir dönemden geçen Anadolu Efes, evinde İzmir ekibine 92-96 mağlup oldu. Maçın son çeyreğine 14 sayı önde giren Petkim Spor 3 maçlık yenilgi serisinden Efes zaferiyle çıkıp ligde 4 galibiyete ulaştı.

ANADOLU EFES KAZANAMIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 maç kaybeden ve Sırp koç Igor Kokoskov'la yollarını ayıran Anadolu Efes, geçici koçuyla çıktığı EuroLeague maçında evinde Real Madrid'e mağlup olmuştu. Lacivert-Beyazlılar'da kötü gidişat devam etti ve ligdeki mağlubiyet serisi 4 maça çıktı. Anadolu Efes, 1988/89'dan bu yana ligde ilk kez üst üste dört maç kaybetti.