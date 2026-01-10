İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

Anadolu Efes'te kabus devam ediyor

EuroLeague'in 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya 87-74 mağlup oldu. Temsilcimiz, EuroLeague'de bu sezon 15. yenilgisini aldı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 00:43 - Güncelleme:
Anadolu Efes'te kabus devam ediyor
ABONE OL

EuroLeague'in 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Milano karşısından 87-74'lük skorla mağlup ayrıldı.

Unipol Forum Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Anadolu Efes 49-38 önde bitirdi. Ev sahibi takım ikinci yarı oyundaki performasını arttırdı ve mücadeleyi 87-74 kazandı.

Anadolu Efes üst üste 5 toplamda 15. yenilgisini yaşadı. Milano turnuvada 11. galibiyetini elde etti.

İşte periyot sonuçları:

1. Periyot: Olimpia Milano 16-27 Anadolu Efes

2. Periyot: Olimpia Milano 38-49 Anadolu Efes

3. Periyot: Olimpia Milano 62-57 Anadolu Efes

