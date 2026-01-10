Anadolu Efes'te kabus devam ediyor

EuroLeague'in 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Milano karşısından 87-74'lük skorla mağlup ayrıldı.
Unipol Forum Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Anadolu Efes 49-38 önde bitirdi. Ev sahibi takım ikinci yarı oyundaki performasını arttırdı ve mücadeleyi 87-74 kazandı.
Anadolu Efes üst üste 5 toplamda 15. yenilgisini yaşadı. Milano turnuvada 11. galibiyetini elde etti.
İşte periyot sonuçları:
1. Periyot: Olimpia Milano 16-27 Anadolu Efes
2. Periyot: Olimpia Milano 38-49 Anadolu Efes
3. Periyot: Olimpia Milano 62-57 Anadolu Efes