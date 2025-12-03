İSTANBUL 16°C / 7°C
Spor

Anadolu Efes'te Shane Larkin ameliyat edildi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Shane Larkin, sol kasık tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edildi.

3 Aralık 2025 Çarşamba 21:56
Anadolu Efes'te Shane Larkin ameliyat edildi
ABONE OL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Shane Larkin, ABD'de ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Shane Larkin'in yapılan son tetkikleri ve muayenesi sonucunda sol kasık tendonundan ameliyat olmasına karar verilmiş ve cerrahi operasyon ABD'de gerçekleştirilmiştir. Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun bu ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir." ifadelerine yer verildi.

Shane Larkin, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlık yaşamıştı.

