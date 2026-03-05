İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0083
  • EURO
    51,2185
  • ALTIN
    7295.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlık süresi uzadı
Spor

Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlık süresi uzadı

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes başarılı oyuncu Shane Larkin'in sakatlık süreci hakkında açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ5 Mart 2026 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlık süresi uzadı
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan Kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat Kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen Kaptanımızın tedavi süreci, sağlık ekibimiz ve teknik kadromuz tarafından periyodik olarak değerlendirilecektir."

33 yaşındaki basketbolcu, EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlık yaşamış ve o tarihten beri forma giyememişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.