Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlık süresi uzadı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan Kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat Kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen Kaptanımızın tedavi süreci, sağlık ekibimiz ve teknik kadromuz tarafından periyodik olarak değerlendirilecektir."

33 yaşındaki basketbolcu, EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlık yaşamış ve o tarihten beri forma giyememişti.