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Spor

Anadolu Efes'ten Barcelona'ya farklı tarife!

THY EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı İspanya ekibi Barcelona'yı 98-74 mağlup etti.

18 Ocak 2024 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Anadolu Efes'ten Barcelona'ya farklı tarife!
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı 98-74 yendi.

Karşılaşmaya Pleiss'ın üst üste bulduğu basketlerle 6-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, pota altından iyi hücum ettiği ilk çeyreği 18-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrek boyunca Hernangomez'i boyalı alanda etkili kullanan Barcelona, mücadelenin 16. dakikasında ilk kez öne geçti: 29-31. Periyodun sonlarında savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, hücumda Larkin'in de devreye girmesiyle soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Üçüncü periyodun büyük bölümünde iki takım da pota altını zorlayarak skor bulmaya devam etti. Beaubois ve Larkin'in üç sayılık atışlarda isabet bulmasıyla çeyreğin sonlarında farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 12 sayı farkla 72-60 önde girdi.

Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı daha da açarak mücadeleden 24 sayı farkla 98-74 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Beaubois, 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. İspanya ekibinde Hernangomez'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 9. galibiyetini aldı. Dört maç sonra kaybeden Barcelona ise 7. yenilgisini yaşadı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ioannis Foufis, Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes: Larkin 15, Thompson 7, Bryant 6, Willis 6, Pleiss 17, Beaubois 21, Oturu 16, Daum 3, Clyburn 5, Jones 2, Rıdvan Öncel

Barcelona: Satoransky 3, Brizuela 9, Kalinic 14, Parker 8, Vesely 6, Jokubaitis 14, Hernangomez 18, Da Silva 2, Parra

1. Periyot: 18-13

Devre: 42-39

3. Periyot: 72-60

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