Spor

Anadolu Efes'ten evinde bir galibiyet daha!

THY EuroLeague'de kötü bir sezon geçiren Anadolu Efes, 27. hafta karşılaşmasında Zalgiris'i yenerek, üst üste 2. galibiyetini elde etmeyi başardı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 22:50 - Güncelleme:
6 Şubat 2026 Cuma 22:51 - Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 92-82 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, Williams-Goss ile skor üreten Zalgiris karşısında dış atışlardan 7 isabet bulduğu ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

Başa baş geçen ve iki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ikinci çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-45 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-45. Wright ve Tubelis'in bulduğu basketlerle toparlanan Zalgiris, Lo'nun dış atıştan basket faul sonucu kazandırdığı sayılarla 26. dakikada skoru lehine çevirdi: 57-59. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler kaydeden lacivert-beyazlılara pota altını etkili kullanarak yanıt veren Litvanya temsilcisi, son çeyreğe 67-65 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta büyük bir çekişme yaşandı. Zalgiris, 32. dakikada 6 sayılık (65-71) üstünlük yakalamasına rağmen oyundan kopmayan ve 11-0'lık seri elde eden Anadolu Efes, 34. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda basketler bulan Litvanya ekibi, 37. dakikada yeniden öne geçti: 79-82. Son 3 dakika 8 saniyede Zalgiris'e sayı şansı tanımayarak 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 92-82 kazandı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 13, Loyd 19, Dozier 14, Ercan Osmani 12, Poirier 4, Beaubois, Lee 10, Swider 6, Jones 4, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 7

Zalgiris: Francisco 9, Giedraitis 3, Ulanovas 2, Wright 11, Tubelis 22, Williams-Goss 19, Brazdeikis 2, Lo 10, Sleva, Birutis 2, Butkevicius 2

1. Periyot: 25-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 65-67

