Anadolu Efes'ten evinde bir galibiyet daha!

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 92-82 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, Williams-Goss ile skor üreten Zalgiris karşısında dış atışlardan 7 isabet bulduğu ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

Başa baş geçen ve iki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ikinci çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-45 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-45. Wright ve Tubelis'in bulduğu basketlerle toparlanan Zalgiris, Lo'nun dış atıştan basket faul sonucu kazandırdığı sayılarla 26. dakikada skoru lehine çevirdi: 57-59. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler kaydeden lacivert-beyazlılara pota altını etkili kullanarak yanıt veren Litvanya temsilcisi, son çeyreğe 67-65 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta büyük bir çekişme yaşandı. Zalgiris, 32. dakikada 6 sayılık (65-71) üstünlük yakalamasına rağmen oyundan kopmayan ve 11-0'lık seri elde eden Anadolu Efes, 34. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda basketler bulan Litvanya ekibi, 37. dakikada yeniden öne geçti: 79-82. Son 3 dakika 8 saniyede Zalgiris'e sayı şansı tanımayarak 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 92-82 kazandı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 13, Loyd 19, Dozier 14, Ercan Osmani 12, Poirier 4, Beaubois, Lee 10, Swider 6, Jones 4, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 7

Zalgiris: Francisco 9, Giedraitis 3, Ulanovas 2, Wright 11, Tubelis 22, Williams-Goss 19, Brazdeikis 2, Lo 10, Sleva, Birutis 2, Butkevicius 2

1. Periyot: 25-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 65-67