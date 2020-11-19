Anadolu Efes'ten Khimki Moskova'ya karşı tarihi zafer

IHA 19 Kasım 2020 Perşembe 22:27 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:27

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rus ekibi Khimki Moskova’yı 105-77 mağlup ederek ligdeki 5. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Simon ile hücumda etkili olan Anadolu Efes karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan ve 6 isabet bulan Khimki, ilk çeyreği 30-29 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin maça ağırlığını koydu. Üst üste hücumlardan boş dönen Khimki karşısında Larkin'in yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-51. Lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 58-51 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 51-68. Kalan dakikalarda hız kesmeyen ve farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 86-63 üstün girdi.

Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 105-77 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Mytishchi Arena

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Milos Koljensic xx, Marcin Kowalski xx

Khimki Moskova: Alexey Shved x 9 Errick McCollum xx 7, Janis Timma xx 13, Sergey Karasev x 5, Zaytsev x 2, Sergey Monia xx 9, Greg Monroe xx 10, Voronov x, Jonas Jerebko xx 6, Dairis Bertans x 3, Jordan Mickey xx 13

Başantrenör: Rimas Kurtinaitis

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 20, Chris Singleton xx 6, Doğuş Balbay xx 4, Tolga Geçim x, Erten Gazi x 3, Sertaç Şanlı xx 6, Adrien Moerman xxx 14, Tibor Pleiss xxx 18, Vasilije Micic xx 5, James Anderson xx 5, Krunoslav Simon xxx 24

Başantrenör: Ergin Ataman

1.Periyot: 30-29 (Khimki Moskova lehine)

Devre: 51-58 (Anadolu Efes lehine)

3.periyot: 63-86 (Anadolu Efes lehine)