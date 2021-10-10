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Spor

Anadolu Efes'ten kıl payı galibiyet

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka'yı bir sayı farkla 78-77 mağlup etti ve galibiyet serisini 3'e çıkardı.

10 Ekim 2021 Pazar 20:13 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 20:13
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ING Basketbol Süper Lig'in 3. haftasında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yendi.

Anadolu Efes üst üste üçüncü kez kazanırken, Pınar Karşıyaka ilk kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Batuhan Söylemezoğlu

Anadolu Efes: Erten Gazi, Beaubois 11, Micic 18, Moerman 7, Pleiss 17, Tolga Geçim 8, Larkin 4, Doğuş Balbay 3, Dunston 10, Yiğitcan Saybir

Pınar Karşıyaka: Yunus Sonsırma 4, Taylor 10, M'baye 13, Colson 11, Semih Erden 2, Roll 23, Blackmon 3, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 3, Burak Can Yıldızlı 4

1. Periyot: 17-17

Devre: 43-45

3. Periyot: 59-65

5 faulle çıkan: 38.42 Moerman (Anadolu Efes)

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