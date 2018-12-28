Anadolu Efes'ten kritik galibiyet
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda Barcelona Lassa'ya 80-65 mağlup oldu.
THY EuroLeague'in 15. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Barcelona Lassa ile karşılaştı. Anadolu Efes, ilk iki çeyrek çok üstün oynarken, ikinci yarıda aynı performansı sergileyemedi ve mücadeleyi Barcelona Lassa 80-65 kazandı.
Bu sonuçla birlikta Anadolu Efes, EuroLeague'deki 6. yenilgisini aldı. Barcelona Lassa ise bu sezonki 8. galibiyetiyle tanıştı. Anadolu Efes, son iki maçından da yenilgiyle ayrılmış oldu.
Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında İstanbul'da Bayern Münih'i konuk edecek. Barcelona Lassa ise bir sonraki maçında Darüşşafaka Tekfen ile İspanya'da karşılaşacak.
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