Anadolu Efes'ten müthiş galibiyet

Anadolu Efes, üstün bir oyun sonunda İspanya'nın Baskonia takımını 96-85 yendi, 10. maçında 8. galibiyetine ulaştı. İlk çeyreği 25-17 önde tamamlayan Anadolu Efes, 2. çeyrekte rakibinin sayılarına engel olamadı. İspanyol ekibi bu çeyreği 25-19 önde tamamlamasına karşın, Anadolu Efes ilk yarıyı 44-42 önde kapatdı.

İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes, 3. çeyreği 75-67 önde geçti. Son çeyrekte de rakibine öne geçme şansı tanımayan Lacivert Beyazlılar; maçtan da 96-85 galip ayrıldı.