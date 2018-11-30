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Anadolu Efes'ten müthiş galibiyet

THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında Anadolu Efes ile Baskonia karşı karşıya geldi. Karşılaşma temsilcimiz Anadolu Efes'in 96-85 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Anadolu Efes, üstün bir oyun sonunda İspanya'nın Baskonia takımını 96-85 yendi, 10. maçında 8. galibiyetine ulaştı. İlk çeyreği 25-17 önde tamamlayan Anadolu Efes, 2. çeyrekte rakibinin sayılarına engel olamadı. İspanyol ekibi bu çeyreği 25-19 önde tamamlamasına karşın, Anadolu Efes ilk yarıyı 44-42 önde kapatdı. 
 
İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes, 3. çeyreği 75-67 önde geçti. Son çeyrekte de rakibine öne geçme şansı tanımayan Lacivert Beyazlılar; maçtan da 96-85 galip ayrıldı.

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