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Spor

Anadolu Efes'ten THY Avrupa Ligi'nde 16. galibiyet

THY Avrupa Ligi'nin 27'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti. Anadolu Efes, 16'ncı galibiyetini almış oldu.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:00 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:00
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 16. galibiyetini aldı. Valencia ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Valencia Basket, çeyreğin ilk bölümünde dış atışlarda etkili oldu. İspanya temsilcisi, Dubljevic'in sayılarıyla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Kalan bölümde Anadolu Efes, Larkin'in sorumluluk almasıyla ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla toparlanmasına rağmen ilk periyot Valencia'nın 23-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 12. dakikada öne geçti: 25-23. Valencia'ya üstünlük kurduğu bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Valencia, Derrick Williams ile etkili oldu. Anadolu Efes ise Simon'un dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, Sertaç Şanlı'nın bitime 1 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla farkı çift hanelere çıkardı ve son çeyreğe 68-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Beaubois ve Larkin'in hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-83 galip ayrıldı.

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