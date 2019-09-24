Anadolu geçit vermiyor
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon İstanbul dışındaki maçlarda sonuca gitmekte zorlanıyor. 3 ekip, Anadolu deplasmanında oynadıkarı 6 maçta sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, 4 kez kaybetti.
- Star Spor
SÜPER Lig’de Anadolu takımları artık kolay lokma değil. Son yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında sürpriz sonuçlara daha fazla imza atmaya başlayan Anadolu takımları bu sezon da kendi evlerinde adeta 3 Büyükler’in belalısı oldu. 3 takım, geride kalan 5 haftada İstanbul dışındaki deplasmanlarda 6 maça çıkarken sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi, 4 maçı yenilgiyle tamamladı ve 14 puan kaybı yaşadı. G.Saray, İstanbul dışında 3 maç yaparken Kayseri’yi 3-2 yendi, Malatya ile 1-1 berabere kaldı, Denizlispor’a 2-0 kaybetti. Beşiktaş Sivas’a 3-0, Gazişehir’e 2-0, Fenerbahçe de Alanya’ya 3-1 kaybetti. Ligde ilk 5 sırada 3 Büyükler’den sadece Cim-Bom kendine yer buldu.
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