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Anadolu geçit vermiyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon İstanbul dışındaki maçlarda sonuca gitmekte zorlanıyor. 3 ekip, Anadolu deplasmanında oynadıkarı 6 maçta sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, 4 kez kaybetti.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de Anadolu takımları artık kolay lokma değil. Son yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında sürpriz sonuçlara daha fazla imza atmaya başlayan Anadolu takımları bu sezon da kendi evlerinde adeta 3 Büyükler’in belalısı oldu. 3 takım, geride kalan 5 haftada İstanbul dışındaki deplasmanlarda 6 maça çıkarken sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi, 4 maçı yenilgiyle tamamladı ve 14 puan kaybı yaşadı. G.Saray, İstanbul dışında 3 maç yaparken Kayseri’yi 3-2 yendi, Malatya ile 1-1 berabere kaldı, Denizlispor’a 2-0 kaybetti. Beşiktaş Sivas’a 3-0, Gazişehir’e 2-0, Fenerbahçe de Alanya’ya 3-1 kaybetti. Ligde ilk 5 sırada 3 Büyükler’den sadece Cim-Bom kendine yer buldu.

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