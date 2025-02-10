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Spor

Anadolu kulüpleri isyan bayrağını çekti! ''Bir gün biri patlayacaktı''

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta konuk ekibin sahadan çekilmesinin yankıları spor camiasında devam ediyor. Bazı Anadolu kulüplerinin yöneticileri yaşananların ardından isyan bayrağını çekti ve açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Anadolu kulüpleri isyan bayrağını çekti! ''Bir gün biri patlayacaktı''
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Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası Gaziantep FK ve Konyaspor yöneticileri açıklamada bulundu.

"LİGDEN AYRILSINLAR"

Gaziantep FK yöneticisi Erim Arıkan bu tablonun sorumlusu olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı gördüğünü söylerken, "2 büyük kulüp aynı ligde oynasın. Anadolu kulüpleri ayrı ligde oynasın!" ifadelerini kullandı.

"AVANELERİNİ ALIP LİG KURSUNLAR"

Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut ise "Bir gün kulübün biri patlayacaktı. Adana Demirspor patladı. Fenerbahçe ve Galatasaray tiyatrosuna Anadolu kulüplerinin sabrı kalmamıştır! Bu iki takım diğer yancı avanelerini alsınlar. Ayrı lig kursunlar. Anadolu ayrı lig kursun. Toplum temiz futbol izlesin." diyerek Fenerbahçe ve Galatasaray'a olan tepkilerini dile getirdi.

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