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Spor

Anastasios Bakasetas: Bu sene de şampiyonluğu istiyoruz

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2022 Pazar 00:28 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas: Bu sene de şampiyonluğu istiyoruz
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Trabzonspor dev maçta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas, karşılaşma sonrası konuştu.

Anastasios Bakasetas, "Trabzonspor'un hedefinde her zaman birinci olmak var. Sezonun belki de en önemli karşılaşmalarından biri olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Bizim için zor bir maçtı, kazanmak önemliydi." dedi.

Ligde çok iyi takımların olduğunu söyleyen Yunan oyuncu, "Herkes çok konsantre oldu, çok iyi takımları çok iyi hocaları var. Bizim de sahneye çıkmamız gerektiğini, bizi de unutmamalarını göstermek için sahaya çıktık. Bu sene de şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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