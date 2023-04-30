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Spor

Anastasios Bakasetas: Bugünkü mağlubiyetin tüm sorumluluğunu alıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anastasios Bakasetas maç sonu açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2023 Pazar 00:46 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas: Bugünkü mağlubiyetin tüm sorumluluğunu alıyorum
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Konyaspor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas, mağlubiyetin ardından açıklamada bulundu.

Anastasios Bakasetas yaptığı açıklamada, "Bugünkü mağlubiyetin tüm sorumluluğunu alıyorum." dedi.

Özür dileyen Yunan oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Maçın çok önemli bir noktasında takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım. Rakibimin canını yakmak gibi bir niyetim olmadığını açıklama ihtiyacı duyuyorum. Topu korumak istemiştim. Özür dilerim."

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas bu sezon çıktığı 38 resmi maçta 11 gol, 11 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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