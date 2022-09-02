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Spor

Anastasios Bakasetas: Daha fazla gol atabilirdik

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Eylül 2022 Cuma 23:58 - Güncelleme:
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Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Ümraniyespor maçındaki 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Yunan futbolcu, "İki tane istemediğimiz sonucun ardından bu maça çıktık. Zor olacağını biliyorduk Ümraniyespor iyi bir takım. Ama rakibimiz iyi kapattık. Daha fazla gol atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Bakasetas, sakatlık durumu için gelen soruya ise, "Sakatlıklar futbolun içerisinde olan şeyler. Benim sakatlığım çok ciddi değildi. 1 hafta boyunca takımdan ayrı kaldım. Ama sahaya çıktığımda kendimi yüzde yüz hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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