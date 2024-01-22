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Spor

Anastasios Bakasetas: Fatih Terim bir efsane

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 1 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Yunan oyuncu, ülkesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2024 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas: Fatih Terim bir efsane
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Panathinaikos, Anastasios Bakasetas ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Panathinaikos'a 1 milyon euro karşılığında transfer olan Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Panathinaikos, Anastasios Bakasetas ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Panathinaikos'a 1 milyon euro karşılığında transfer olan Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da çarpıcı açıklamalar yaptı.


Panathinaikos'a transferi için konuşan Bakasetas, "Bu yeni bir meydan okuma, kariyerimde aradığım bir şeydi, daha fazla odaklanmak ve daha iyi olmak için yeni bir şey bulmam gerekiyordu. Panathinaikos oyuncusu olduğum için çok mutluyum. gerisini stadyumlarda görüşürüz." dedi.

"FATİH TERİM BİR EFSANE"

Fatih Terim'in transferindeki rolü hakkında konuşan Yunan yıldız, "Türkiye'de oynadığım için inanın bana Terim'in büyüklüğünü sizden daha iyi biliyorum, o bir efsane. Birbirimize karşı birkaç kez oynadık, sanırım karşılıklı bir saygı var ve Panathinaikos'a gelmem için yeterince şey yaptığını biliyorum. Panathinaikos oyuncusu olmam için elinden gelen her şeyi yapan takım başkanı Sayın Alafouzou'ya ve bugün bu anlaşmanın gerçekleşmesi için zaman ve çaba harcayan Sayın Papadimitriou'ya teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak asıl planının Yunanistan'a dönmek olmadığını söyleyen Bakasetas, "Yunanistan'a dönmeyi beklemiyordum. Yurt dışında yeni bir mücadele arıyordum. Ancak Panathinaikos gibi bir takım bu kadar güçlü bir ilgi gösterdiği andan itibaren, hiçbir koşulda kayıtsız kalamazsınız. Süreci nasıl yönettikleri, beni Panathinaikos oyuncusu olmaya ikna etti." sözlerini sarf etti.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."

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