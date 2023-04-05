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Spor

Anastasios Bakasetas için 7 milyon avro

Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas için Wolfsburg girişimlerini hızlandırdı. Tecrübeli oyuncu için 7 milyon avroluk bir teklif sunulacağı iddia edildi.

Fanatik5 Nisan 2023 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas için 7 milyon avro
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Karadeniz ekibinin en önemli oyuncularından biri olan Anastasios Bakasetas için Alman ekibi Wolfsburg'un ilgisi tam gaz devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Yeşil-Beyazlılar, yüksek bir bonservis bedeliyle Trabzonspor'u ikna etmeye çalışacak. Bundesliga temsilcisinin 7 milyon Euro'ya ek olarak Trabzon'a, bonusların da içinde bulunduğu paket bir teklif sunacağı bilgisine ulaşıldı.

Sözleşmesi 2024'te bitecek Bakasetas'ın da, şartların oluşması durumunda gitmeye sıcak bakacağı konuşuluyor.

GİDECEKLERİN SAYISI ARTABİLİR

Yunan oyuncunun yanı sıra takımda sezon sonunda başka ayrılıkların da olması bekleniyor. Bruno Peres'in, ülkesi Brezilya'da döneceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Marc Bartra'ya, İspanya'dan talipler olduğu bildirildi. Enis Bardhi'nin de, 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli getirmesi halinde, başka bir kulübe gitmesine izin verileceği öne sürüldü.

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