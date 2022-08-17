Anastasios Bakasetas: Kalbimizle oynarsak turu geçeceğimizden eminim

Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, Kopenhag'a 2-1 kaybedilen karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımının tek golünü atan Yunan futbolcu, "Çok kritik anlarda 2 gol yedik. 2. golün ardından iyi bir reaksiyon verdik ve yine önemli bir anda golü bulduk. Bu golün önemini önümüzdeki hafta daha iyi anlayacağız." dedi.

Bakasetas, ayrıca, "Ben bir robot değilim. Bazen kötü maçlar çıkarabilirim ancak her seferinde takıma en iyi şekilde destek olmaya çalışıyorum. Bizim takımımız böyle bir takım, her maçı kazanmak istiyoruz. Bazen iyi maç çıkarmıyoruz ancak her zaman çabalıyoruz." diye konuştu.

"Takımımızda lider oyuncular ve daha da önemlisi çok iyi karakterler var. Böyle bir takımda oynadığım için şanslı hissediyorum." açıklamasını yapan 29 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Ben bu takıma sonuna kadar inanıyorum. Önümüzdeki hafta grup aşamasına kalmayı başaracağız. Bütün kalbimizle oynarsak turu geçeceğimizden eminim. Bu takımla birlikte birçok şey başardık." değerlendirmesinde bulundu.