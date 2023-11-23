Anastasios Bakasetas milli aradan formda dönüyor

Ligde ilk 8 haftada 3 gol atan Anastasios Bakasetas, Ekim'deki milli arada sakatlık problemi yaşamıştı. Yunanistan Milli Takımı'nda kasığından sakatlanan 30 yaşındaki yıldız, ligde Alanyaspor ve Karagümrük maçlarını kaçırırken, Fenerbahçe ve Konyaspor mücadelelerinde sonradan oyuna girmişti.

Bakasetas bu kez Yunanistan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla fark yarattı. Hem Hollanda hem de Fransa maçlarına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, önceki gün Fransa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede müthiş bir gol attı. Trabzon'a oldukça formda ve moralli bir şekilde dönecek olan Bakasetas, 27 Kasım Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda oynanacak kritik karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

10 NUMARAYA GEÇECEK



Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivas, Kayseri ve Gaziantep FK maçlarından oluşan zorlu fikstürde Bakasetas'ın performansına çok güveniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Yunan futbolcuyu orijinal mevkisi olan 10 numarada görevlendirmesi bekleniyor. Orta alanda Mendy'nin yeri garanti gözükürken, yanındaki isim ise Berat ile Abdülkadir Ömür'den biri olacak.