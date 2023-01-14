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Spor

Anastasios Bakasetas: Reaksiyon gösterdik

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Ocak 2023 Cumartesi 22:26 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas: Reaksiyon gösterdik
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Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Bakasetas yaptığı açıklamada, "Kolay bir maç olmayacaktı. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra kolay bir hafta olmadı. Hoca kalacak mı, gidecek mi söylentileri vardı. Bu bizim adımıza işleri zorlaştıracaktı. Ancak Trabzonspor gibi bir takımda oynuyorsanız, önemli olan reaksiyon göstermektir. Biz de bugün reaksiyon gösterdik. Hep beraber iyi oynayarak iyi bir galibiyet aldık." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Aslında bu konular çok bahsetmek istediğim konular değil ama kaptanlar ve futbolcular olarak hep birlikte oturduk. Asıl burada kredi kaptanlara verilmesi gerekiyor. Çok iyi bir duruş gösterdiler. Hep beraber hocamızın yanında yer aldık. Trabzonspor için neleri daha iyi yapabiliriz diye konuşuyoruz. Takım olarak hep beraber hocamızın yanında durduk. Süreç kolay değildi yaşadığımız son haftalar ama önemli olan bu duruşu sergilemekti. Kaptanlarımızın tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben." ifadelerini kullandı.

Attığı gole de değinen Tasos, "Totem olarak görmüyorum aslında. Hep gol atmaya, asist yapmaya çalışan bir insanım. Sahaya çıkmadan önce kale direkleri ve ağlarla birlikte bağ kurmaya çalışıyorum. Bunu totem olarak yapmıyorum." şeklinde konuştu.

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