Anastasios Bakasetas tarihe geçti! Süper Lig'de rekor kırıldı

Star.com.tr 26 Aralık 2021 Pazar 11:05 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 11:05

Süper Lig'in başarılı futbolcusu Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'da büyük bir başarıya imza attı. Yunan futbolcu bordo mavili ekibe takıldığı günden bu yana performansıyla takımına büyük katkı sağlarken Trabzonspor bu sezonun ilk yarısını rekor kırarak 46 puanla zirvede tamamladı.

ANASTASİOS BAKASETAS YUNANİSTAN'DA GÜNDEM OLDU

Trabzonspor, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık ilk yarı rekorunu 46 puanla geçerek yeni bir rekora imza attı. Bakasetas ise bordo mavililere 7 gol 4 asistlik katkı sundu. Sakatlığı nedeniyle formadan mahrum kalan yıldız oyuncu bu sezon ligde 13 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

BAKASETAS VE SİOPİS TARİHE GEÇTİLER

Trabzonspor'un ilk yarıyı rekor puanla tamamlaması sonrası Yunanistan basını Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'i mercek altına aldı. Bordo mavililerin bu başarısında imzası bulunan iki yıldız, kırılan rekorda ilk Yunan futbolcular oldu. Bordo mavililer sezonu şampiyon tamamlaması halinde, Trabzonspor'da ilk kez şampiyonluk yaşayan Yunan futbolcular olacaklar. Bordo mavililer son olarak 1983-84 sezonunda ligde şampiyonluk yaşamıştı.