İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2522
  • EURO
    32,9822
  • ALTIN
    1965.27
  • BIST100
    8023.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı
Spor

Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı

Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmaya varan Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı
ABONE OL

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmaya varan Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı.

Trabzonspor, Bakasetas'ın transferi için Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor'a veda eden Anastasios Bakasetas, bugün Trabzon'dan ayrıldı. Havalimanının iç hat terminalinde bordo-mavili taraftarlar tarafından tezahüratlarla uğurlanan 30 yaşındaki futbolcu, futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.