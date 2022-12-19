Anastasios Bakasetas: Türkiye'de geçen sene hariç kimin şampiyon olacağını son 2-3 maça kadar bilemezsiniz

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bizim için hazırlık süreci iyi oldu. Araya girmeden önce son maçlarda bazı zorluklar yaşadık, skor ve performans olarak. Hatalarımızı düzeltip geliştirme konusunda çalışma fırsatımız oldu. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Ligin geri kalanı için daha öncesinden daha hazır olduğumuzu düşünüyorum."

"Kupa bizim için önemli. Çünkü Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız, bütün kupaları kazanmak isterseniz. Fenerbahçe maçı önemli bir maç, derbi. Bütün derbiler önemli ve özeldir. Bütün maçları olduğu gibi bunu da kazanmak istiyoruz."

"Ben her zaman limitlerini zorlamayı seven birisiyim. Hırslı ve hedefleri olan birisiyim. Her seferinde daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Trabzonspor ailesine, futbolcularına, teknik ekibine teşekkür ederim, kendimi geliştirebilmem için bana her seferinde yardımcı oluyorlar ilk günden beri. Kendime hiçbir zaman limit koymuyorum. Her zaman takım ve kendim için en iyisini istiyorum. Hedefler hiçbir zaman bitmez. Her kupayı kazanmak istersiniz. Ben de bu anlamda elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."

"Hepimiz insanız ve hata yapabiliyoruz. Bu manada önemli olan şey, kendimizi eleştirebilmemiz. Sadece hoca değil, oyuncular da kendilerini da kendilerini eleştirmeli ve geliştirmeli. Son 1 ayda, geçtiğimiz 1.5 yıllık süreçten daha kötü oynadığımızın farkındayız. Bu hazırlık sürecinde iyi çalıştık. Şimdi daha iyi olacağımıza, topa sahip olma konusunda, şans yaratma konusunda rakibimize yüzleşme konusunda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Konya maçında 2-0'dan sonra yediğimiz kolay gollere değinirsek, bu bizim yaptığımız bir hataydı. Düzeltmemiz gerekiyor. Takım olarak çalışmamız gerekiyordu ama bu sadece bir oyuncu bazında olmaz. Tüm takımı ilgilendiren bir durum bu günümüz futbolunda. Hatalarımızı düzelttik, kendimizi geliştirdik ve kendi aramızda da çok konuştuk diye düşünüyorum."

"Benim açımdan bakacak olursak, Arjantin'i gerçekten seviyorum. Onların tutkusunu ve futbola olan yaklaşımlarını seviyorum. Biz de bu konuda şanslıyız, böyle güzel bir maçı izleme şansı elde ettik. Futbol tarihinin en iyi maçlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Siopis ile biz tabii ki mutlu olduk ve buna biraz fark getirdik çünkü Arjantin kazandı."

(Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa maçı sonrası sözleri) "Hocanın söyledikleri hakkında yorum yapamam. Takımın patronu o. Kendi aklında olanları en iyi o bilir. Basının karşısında söylediklerini soyunma odasında da söyledi. İstediği her şeyi söyleyebilir. Biz daha sıkı çalışmalı ve kararlı olmalıyız maçları bitirme konusunda. 2-3 tane daha gol atabilirdik, ama gol yedik ve beraberlikle bitirdik. Bu durum ligde de olabilir."

"Tabii ki daha fazla taraftarlarımızın desteğinin olması, bizim için iyi bir şey. Bu tartışılamaz. Ama ben bunun dünya genelinde insanların yaşadığı finansal sorunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Lig için bir şey söylemek için gerçekten çok erken. Geçen sene uzun süre namağlup oynadık, sadece 2 maç kaybettik. Serilerimiz oldu. Takımların başarılı dönemleri olduğu gibi zor dönemleri de oluyor. Bu sene farklı alanlarda da yarışıyoruz. Oynadığımız futbolu beğenmeme konusunda bir şey söylemem. Dünya genelinde bir ekonomik kriz var ama onlara ihtiyacımız var. Bizim için ekstra güç oluyorlar. Şu andan itibaren gelirlerse, bize yardımcı olacaklardır. Geçen sene kupayı hep birlikte kazandık."

"Liderle aramızdaki fark çok kısa. Türkiye'de geçen sene hariç kimin şampiyon olacağını son 2-3 maça kadar bilemezsiniz. Fark çok hızlı kapanabilir."

"Kritik bir maç olduğunu biliyoruz. Derbi maçları önemlidir. Şu anda sadece 6 puan fark var ve kazanırsak 3'e inecek. Bu da bir maç demektir. Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Taraftarımıza da çok ihtiyacımız var eminim gelip ilk dakikadan itibaren bizim yanımızda olacaklar. Söylediğim gibi geçen sene kazandığımız başarıyı hep birlikte kazandık."