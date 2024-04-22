Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un devre arasında transfer ettiği Anastasios Bakasetas, istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Yunan futbolcu, transferinden sonra Panathinaikos ile çıktığı 15 maçta 6 gol attı. Bakasetas, 6 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da iki kez gol pası verdi.

30 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da 19 maçta süre bulmuş ve 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bakasetas'ın devre arası transfer olduğu Panathinaikos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.