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Spor

Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da göz dolduruyor

Trabzonspor'dan ayrılıp Fatih Terim çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, performansıyla dikkat çekiyor.

22 Nisan 2024 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da göz dolduruyor
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un devre arasında transfer ettiği Anastasios Bakasetas, istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Yunan futbolcu, transferinden sonra Panathinaikos ile çıktığı 15 maçta 6 gol attı. Bakasetas, 6 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da iki kez gol pası verdi.

30 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da 19 maçta süre bulmuş ve 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bakasetas'ın devre arası transfer olduğu Panathinaikos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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