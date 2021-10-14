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Spor

Anastasios Bakasetas Yunanistan'da gündem oldu! İspanya maçı öncesi kriz

2022 Dünya Kupası Elemeleri 8. maçında İsveç ile mücadele eden Yunanistan'da sarı kart gören Anastasios Bakasetas, eleştirilerin hedefi oldu. Yediği sarı kart ile cezalı duruma düşen Bakasetas, İspanya maçında forma giyemeyecek.

star.com.tr14 Ekim 2021 Perşembe 19:09 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 19:13
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Trabzonspor'un Yunan yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, Yunanistan medyasında gündem oldu. İsveç maçında yediği sarı kartla cezalı duruma düşen Bakasetas, İspanya maçında sahada olamayacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 8. maçında İsveç'e 2-0 mağlup olan Yunanistan'da Anastasios Bakasetas, 61. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İspanya maçında forma giyemeyecek olan Bakasetas, Yunanların gündeminde.

"BAKASETAS, ULUSAL KAYIP"

Yunan medyasının haberine göre, İsveç maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Bakasetas, İspanya maçını kaçırdığı için Yunanistan Milli Takımı için ulusal kayıp. Gruptan çıkmayı ve Dünya Kupası'na gitmeyi hedefleyen Yunanistan'da Bakasetas'ın İspanya maçı öncesi yokluğu endişe oluşturdu.

"JOHN VAN'T SCHİP İÇİN BAŞ AĞRISI"

Yunanistan Milli Takımı için kilit ve yeri doldurulamaz bir oyuncu olduğu için şüphesiz teknik direktör John Van't Schip için baş ağrısı olduğu ifade edildi.

star.com.tr

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