Anastasios Bakasetas'a sürpriz talip! Tam 6 milyon euro

Alman ekibi Wolfsburg, Trabzonspor forması giyen Yunan Orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas için Fırtına'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yeni yönetim kurulu, sezon sonunda küçülmeye gideceği için bonservis ile birlikte satış tekliflerine de sıcak bakıyor.

Bakasetas için Bundesliga kulübünün 6 milyon euro seviyelerinde bir teklif yapma düşüncesinde olduğu, Trabzonspor yönetim kurulunun ise teklifin resmiyete dönüşmesi durumunda yapacağı değerlendirme ile bu konudaki kararını vereceği ifade edildi.

Bakasetas, bu sezon Bordo-Mavili forma ile 33 maçta 11 gol 10 asistlik performans sergiledi ve öne çıkan isimlerden biri oldu.