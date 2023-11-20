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Spor

Anastasios Bakasetas'tan kafa karıştıran cevap! ''Takımımla benim aramda olan bir mesele''

Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Anastasios Bakasetas milli maçın ardından bordo mavili ekipteki geleceği hakkında sorulan soruya 'Takımdan ayrılıp ayrılmayacağıma dair kesin bir şey söylemem. Şu anda net değil' dedi.

Akşam20 Kasım 2023 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas'tan kafa karıştıran cevap! ''Takımımla benim aramda olan bir mesele''
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2 milyon euroluk zamlı sözleşme teklifini reddeden Anastasios Bakasetas, Yunanistan-Yeni Zelanda karşılaşmasından sonra Trabzonspor'daki durumuyla ilgili yöneltilen soruya cevap verdi. Başarılı on numara, "Takımımla benim aramda olan bir mesele.

Bazı tartışmalar olacak. Neler olacağını göreceğiz. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağıma dair kesin bir şey söylemem. Şu anda net değil" şeklinde konuştu. Ocak 2021'de 3 milyon euro bedelle Bordo-Mavili takıma gelen Yunan yıldız, 113 maçta 31 gol atıp 22 asist üretti.

AVCI'DAN BANİYA'YA TERAPİ

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın basın önünde eleştirdiği Rayyan Baniya'nın keyifsiz olduğu öğrenildi. Takım arkadaşlarının destek çıktığı savunma oyuncusu ile Avcı'nın bir görüşme yapacağı aktarıldı.

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