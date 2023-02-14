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Spor

Anastasios Bakasetas'tan destek çağrısı

Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, oynayacakları Basel maçı öncesi tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı.

14 Şubat 2023 Salı 18:43 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas'tan destek çağrısı
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacak. Müsabaka öncesinde bordo-mavililer, Bakasetas'ın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Yunan oyuncu, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Basel maçının tüm bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

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