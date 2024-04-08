Panathinaikos'un devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, ligde Aris karşısında alınan galibiyet sonrası konuştu.

Yunan futbolcu, 2-0'lık galibiyet için, "Bizim için önemli bir maçtı ve mutlu olacağımız tek sonuç galibiyetti, bunu başardık. Kesinlikle en iyi oyunumuz değildi ama böyle durumlarda sonuç, oyundan daha önemlidir" dedi.

FATİH TERİM İÇİN AÇIKLAMA

Açıklamalarına devam eden Bakasetas, "Hala çok önemli maçlarımız var. Hedefimize ulaşmak için maç maç gidiyoruz." ifadelerini kullandı. Teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili görüşlerini de aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Fatih Terim'in tecrübesi var, onu destekliyoruz, buraya neden geldiğini biliyoruz, o bir şampiyon." sözlerini sarf etti.

YUNANİSTAN'TAKİ PERFORMANSI

Panathinaikos'ta 13 maçta sahaya çıkan Bakasetas, 4 kez gol sevinci yaşadı.