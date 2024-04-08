İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0494
  • EURO
    34,8568
  • ALTIN
    2407.13
  • BIST100
    9679.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anastasios Bakasetas'tan Fatih Terim itirafı! ''O gerçek bir şampiyon''
Spor

Anastasios Bakasetas'tan Fatih Terim itirafı! ''O gerçek bir şampiyon''

Ara transfer döneminde deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, Aris maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında itirafta bulunan Bakasetas, 'Buraya neden geldiğini biliyoruz, o bir şampiyon.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

8 Nisan 2024 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Anastasios Bakasetas'tan Fatih Terim itirafı! ''O gerçek bir şampiyon''
ABONE OL

Panathinaikos'un devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, ligde Aris karşısında alınan galibiyet sonrası konuştu.

Yunan futbolcu, 2-0'lık galibiyet için, "Bizim için önemli bir maçtı ve mutlu olacağımız tek sonuç galibiyetti, bunu başardık. Kesinlikle en iyi oyunumuz değildi ama böyle durumlarda sonuç, oyundan daha önemlidir" dedi.

FATİH TERİM İÇİN AÇIKLAMA

Açıklamalarına devam eden Bakasetas, "Hala çok önemli maçlarımız var. Hedefimize ulaşmak için maç maç gidiyoruz." ifadelerini kullandı. Teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili görüşlerini de aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Fatih Terim'in tecrübesi var, onu destekliyoruz, buraya neden geldiğini biliyoruz, o bir şampiyon." sözlerini sarf etti.

YUNANİSTAN'TAKİ PERFORMANSI

Panathinaikos'ta 13 maçta sahaya çıkan Bakasetas, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.