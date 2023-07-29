İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2023 Cumartesi / 12 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ancelotti açıkladı! Arda Güler, El Clasico'da saha olmayacak
Spor

Ancelotti açıkladı! Arda Güler, El Clasico'da saha olmayacak

Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı. Başarılı çalıştırıcı 'Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum' dedi.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:03 - Güncelleme:
Ancelotti açıkladı! Arda Güler, El Clasico'da saha olmayacak
ABONE OL

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.

Arda Güler, Real Madrid'in Manchester United'la oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.

Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 00:00'da oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.