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Spor

Ancelotti: Barça maçından sonra tepki görmemiz normal

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo ile oynanan Kral Kupası maçında yuhalanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Ancelotti: Barça maçından sonra tepki görmemiz normal
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo ile oynanan Kral Kupası maçında yuhalanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Taraftarların tepkisini normal karşılayan Ancelotti, "Taraftarlarımız bize bir uyanış çağrısında bulundu. Ben bu olayı böyle görüyorum. Barcelona maçında olanları düşünürsek kabul edilebilir bir tepki gördük. Maç zorlaştığında bizi ileri ittiler ve onları özel yapan da bu." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Süper Kupa finalinde Real Madrid'in Barcelona'ya 5-2 kaybetmesi sonrası Celta Vigo ile iç sahada oynanan Kral Kupası maçında Carlo Ancelotti ve Aurelien Tchouameni, tribünler tarafından ıslıklı tepki görmüştü.

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