İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ancelotti: El Clasico'da kendimize güveniyoruz
Spor

Ancelotti: El Clasico'da kendimize güveniyoruz

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona ile oynayacakları maç için kendilerine güvendiklerini söyledi.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Ancelotti: El Clasico'da kendimize güveniyoruz
ABONE OL

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

"KENDİMİZE ÇOK GÜVENİYORUZ"

"Barcelona karşısında El Clasico'da kendimize çok güveniyoruz." diyen İtalyan teknik adam, "Barcelona, yenilmesi zor ve rekabetçi bir takım. Bizim için zor olacak ama onlar için de zor olacak." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa'nın önemine dikkat çeken Ancelotti, "Sezon ortasında Süper Kupa'yı kazanmak her zaman moral ve güven verir. Bu çok önemli bir kupa." sözlerini sarf etti.

"KADRODA SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Tüm oyuncularının hazır durumda olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Barcelona karşısında ilk 11'imizde herhangi bir sürpriz olmayacak." diye konuştu.

12 OFSAYT

Barcelona karşısında ligde aldıkları 4-0'lık yenilgi ve bu karşılaşmada 12 kez ofsayta düşmeleri hatırlatılan Ancelotti, "Bu gözden geçirdiğimiz ve tartıştığımız önemli bir ayrıntı." dedi.

Real Madrid ile Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde 12 Ocak Pazar günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Suudi Arabistan'da oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.